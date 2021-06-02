В УЕФА подтвердили, что могут отстранить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» от участия в Лиге чемпионов

Генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодорос Теодоридис заявил, что организация может отстранить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» от участия в Лиге чемпионов в связи с тем, что клубы являются основателями Суперлиги.

«Это возможно. Если клубы не будут уважать правила, то их могут исключить. Все зависит от них самих. Отметим, что все остальные клубы последовали правилам. Это не будет личным решением президента УЕФА или исполкома организации. У нас четкое разделение сил, исполком и менеджмент УЕФА не могут повлиять на работу судебных органов.



Эти три клуба — одни из лучших в мире. Почему мы должны ожидать, что они не будут участвовать в турнирах? Тем не менее, для УЕФА все клубы равны, мы защищаем такие ценности, как уважение и равенство. Если клубы нарушают правила, значит, они должны столкнуться с последствиями, которые будут определены независимыми органами. Если клубы не согласятся с решением независимых дисциплинарных органов, они могут обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). У них есть такое право», — приводит Marca слова Теодоридиса.

В апреле 12 европейских топ-клубов — «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. В течение нескольких дней все клубы, кроме «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» объявили о выходе из турнира. 25 мая в УЕФА открыли дисциплинарное дело против этих клубов, сообщалось, что все три команды могут отстранить от участия в еврокубках.