В Италии назвали Кварацхелию худшим в «Наполи» в игре с «Брагой»

Победив во вторник «Брагу» (2:0) дома, «Наполи» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Хвича Кварацхелия провел весь матч и получил низкие оценки от итальянских СМИ.

La Gazzetta dello Sport назвала грузина худшим в составе хозяев с оценкой 5,5: «Что происходит, Хвича? Может быть, мысленно он был еще в Турине против «Ювентуса»? Продолжил спотыкаться на ровном месте и не оживлял игру. Опять допустил грубую ошибку перед чужими воротами».

Corriere dello Sport — 5,5: «Обыгрался с Натаном и поучаствовал в начале голевой атаки, но в остальном выглядел бледно и вновь упустил отличный момент. Ему нужно перезагрузиться и вспомнить, каков он на самом деле».

Tuttosport — 6,0: «У него много желания, смелости рискнуть тоже хватает. Но создается такое впечатление, что ноги в этом сезоне Хвичу не слушаются».