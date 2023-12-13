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В Италии назвали Кварацхелию худшим в «Наполи» в игре с «Брагой»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Хвича Кварацхелия.
Фото AFP

Победив во вторник «Брагу» (2:0) дома, «Наполи» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Хвича Кварацхелия провел весь матч и получил низкие оценки от итальянских СМИ.

La Gazzetta dello Sport назвала грузина худшим в составе хозяев с оценкой 5,5: «Что происходит, Хвича? Может быть, мысленно он был еще в Турине против «Ювентуса»? Продолжил спотыкаться на ровном месте и не оживлял игру. Опять допустил грубую ошибку перед чужими воротами».

Corriere dello Sport — 5,5: «Обыгрался с Натаном и поучаствовал в начале голевой атаки, но в остальном выглядел бледно и вновь упустил отличный момент. Ему нужно перезагрузиться и вспомнить, каков он на самом деле».

Tuttosport — 6,0: «У него много желания, смелости рискнуть тоже хватает. Но создается такое впечатление, что ноги в этом сезоне Хвичу не слушаются».

&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; дома проиграл &laquo;Баварии&raquo; (0:1) и&nbsp;занял последнее место в&nbsp;группе. Крах «Манчестер Юнайтед», «Наполи» в плей-офф, «Севилья» без любимой Лиги Европы

Хвича Кварацхелия
Лига чемпионов УЕФА
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