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В Италии назвали Захаряна одним из лучших игроков «Реал Сосьедад» в матче с «Интером»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Арсен Захарян в матче с «Интером».
Фото Reuters

Сыграв во вторник вничью (0:0) с «Интером» в Милане «Реал Сосьедад» занял первое место в своей группе Лиги чемпионов.

Россиянин Арсен Захарян провел на поле 76 минут, получив желтую карточку.

La Gazzetta dello Sport поставила россиянину оценку 6,5. Это наивысший балл от ведущего спортивного издания Италии среди футболистов гостей, такой же балл получил ряд партнеров Арсена. Комментарий издания: «Это талантливый парень. В свои 20 лет находится на поле с поднятой головой и постоянно готов включаться в активные действия. При этом четко выполнял свои функции и не шел на ненужные риски, что тоже говорит в его пользу. Правда, упустил во втором тайме классный момент в чужой штрафной».

Corriere dello Sport и Tuttosport выставили Захаряну по 6,0. «Перед ним стояла задача создавать помехи сопернику в созидании. В некоторых случаях у него это получалось хуже, чем хотелось бы. Во втором тайме передвинулся в атакующую группу», — написало Corriere dello Sport.

Tuttosport: «Начал матч в роли левого инсайда, нередко менялся позицией с Оярсабалем. Во втором тайме пробовал обострять».

&laquo;Интер&raquo; и &laquo;Реал Сосьедад&raquo; не&nbsp;забили голов. Арсен Захарян (справа) отыграл 77 минут. Захарян в Милане: новая позиция, дебютная желтая карточка и первое место «Реал Сосьедад»

Арсен Захарян
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Реал Сосьедад
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