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Сегодня, 01:45

Крах «Манчестер Юнайтед», «Наполи» в плей-офф, «Севилья» без любимой Лиги Европы

Андрей Кузичев
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Баварии» (0:1) и занял последнее место в группе.
Фото Global Look Press
Обзор состоявшихся во вторник матчей 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Датский прорыв

Группа А

Лига чемпионов. Группа A
12 дек, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:1
Бавария

Почти двадцать лет назад на Евро-2004 благодаря сборным Швеции и Дании, которые совместными усилиями похоронили надежды Италии на выход из группы, появился термин «скандинавская ничья». Сейчас же такой исход матча «Копенгагена» и «Галатасарая» был обязательной составляющей расклада, при котором путевку в плей-офф мог получить «Манчестер Юнайтед». Правда, для начала самим «красным дьяволам» нужно было сделать то, что не удается никому на протяжении шести лет. А именно — обыграть на групповой стадии «Баварию».

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К перерыву манчестерский пасьянс сходился наполовину, так как счет не был открыт в обоих матчах. При этом «красные дьяволы» лишились Магуайра, который получил травму незадолго до перерыва и был заменен на 35-летнего Эванса. Впрочем, «МЮ» нужно было искать счастья в атаке, и с началом второго тайма он стал душить «Баварию» прессингом. Только результата это не давало, тогда как «Копенгаген» в параллельном матче раскатал оборону своего соперника, дав возможность Лерагеру просто подставить ногу в площади ворот.

А потом для команды Эрика тен Хага стало совсем все плохо. «Галатасарай» упустил верный момент отыграться, тогда как нестареющий Мюллер сделал все, чтобы поставить оборону «Юнайтед» в тупик. Передача ветерана пяткой оказалась не менее важной, чем умный пас Кейна на расстрелявшего ворота Комана. На этом, по сути, все и закончилось.

Мечтая о плей-офф, манкунианцы не попали даже в Лигу Европы, отметившись лишь новыми английскими антирекордами. Прежде ни один представитель АПЛ не пропускал на данном этапе 15 мячей, а также не занимал дважды четвертое место в группе. В первый раз такое случилось еще при Алексе Фергюсоне и молодом Роналду — в сезоне-2005/06.

Ну а «Бавария» — настоящий король групповых турниров. Сорок матчей без поражений и девять подряд выездных побед не могут не впечатлять. Правда, к этому все привыкли, тогда как прорыв героически пережившего финальный штурм «Копенгагена» — событие. Спустя тринадцать лет Дания во второй раз будет представлена в плей-офф главного еврокубка.

Лига чемпионов. Группа A
12 дек, 23:00. Parken Stadium (Копенгаген)
Копенгаген
1:0
Галатасарай

И

В

Н

П

М

О

1. Бавария

6

5

1

0

12-6

16

2. Копенгаген

6

2

2

2

8-8

8

3. Галатасарай

6

1

2

3

10-13

5

4. Манчестер Юнайтед

6

1

1

4

12-15

4

Безупречный «Реал»

Группа С

Лига чемпионов. Группа C
12 дек, 23:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:0
Брага

Никакого португальского чуда в Неаполе, естественно, не произошло. Чемпионы Италии даже не дали толком порассуждать на данную тему, так как прострел Политано заставил защитника срезать мяч в свои ворота рикошетом от перекладины. А до перерыва выход «Наполи» в плей-офф фактически оформил защитник Натан, выложивший мяч удвоившему счет Осимхену. В итоге итальянские волки остались сыты, а португальские овцы — почти целы, так как результат параллельного матча подарил «Браге» Лигу Европы.

Лига чемпионов. Группа C
12 дек, 23:00. Olympiastadion (Берлин)
Унион Б
2:3
Реал

«Реал», с вернувшимся в ворота Кепой, в третий раз сумел пройти групповой этап без потерь, но не без нервов. Первый тревожный для мадридцев звоночек прозвенел уже в дебюте, когда восстановившийся после травмы голкипер вытащил мяч из-под перекладины. Плюс, у команды Карло Анчелотти в этом сезоны обнаружилась удивительная проблема. Она разучилась забивать пенальти!

До этого в испанском чемпионате свои попытки смазали Родриго и Хоселу. Теперь дрогнул казалось бы невозмутимый Модрич, который пробил по центру, и Реннов отбил мяч ногами. Вратарь после этого поймал такой кураж, что стал соавтором гола «Униона». Сильный вынос датчанина позволил берлинцам навязать борьбу на подступах к штрафной, а срезка Алабы дала шанс открывшему счет Фолланду. Берлинцы, которым в минувшие выходные наконец-то удалось одержать первую победу с 28 августа, уходили на перерыв участником Лиги Европы.

Только этого статуса «Унион» лишил Хоселу, во втором тайме дважды забивший головой с подач Родриго и Франа Гарсии. Да, в концовке бывший спартаковец Крал сравнял счет дальним ударом, но Берлин не получил даже морального утешения из-за третьего гола «Реала» за авторством Дани Себальоса.

И

В

Н

П

М

О

1. Реал

6

6

0

0

16-7

18

2. Наполи

6

3

1

2

10-9

10

3. Брага

6

1

1

4

6-12

4

4. Унион

6

0

2

4

6-10

2

Историческая паненка Рамоса

Группа В

Лига чемпионов. Группа B
12 дек, 20:45. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
2:1
Севилья

Единственной интригой в этой группе была судьба утешительной путевки в Лигу Европы, и расклад определил характер игры в Лансе. Хозяева, которым было достаточно ничьей, события не форсировали и за 45 минут ни разу не коснулись мяча в чужой штрафной. А обескровленная травмами «Севилья» давила, как могла, но за первый тайм ее хватило только на дальний удар Ракитича, который заставил Самба вытаскивать мяч из-под перекладины. И в целом было понятно, почему андалусийцы разучились выигрывать после назначения на пост главного тренера уругвайца Диего Алонсо. Такими темпами в Севилье — как и в прошлом сезоне — используют трех тренеров.

Как оказалось, самое интересное команды приберегли на второй тайм. Начался он с попадания защитника «Севильи» Педросы в перекладину. Продолжилось контратаками «Ланса» и пенальти, который заработал Медина, а реализовал — первым ударом в створ ворот гостей — Франковски. Наиграли на 11-метровый и гости, причем удар Серхио Рамоса с «точки» парировал Самба. Только вратарь вышел с линии ворот, а получивший вторую попытку Рамос нагло пробил паненкой и с 17 мячами стал самым результативным защитником в истории ЛЧ, оставив за спиной Жерара Пике и Роберто Карлоса.

Так что интрига еще прожила до компенсированного времени, когда все тот же Рамос из центра штрафной запустил мяч в небеса, а в контратаке Фюльжини подписал проведшей свой худший групповой турнир «Севилье» приговор. Никакой любимой Лиги Европы — у этого турнира будет другой победитель.

Лига чемпионов. Группа B
12 дек, 20:45. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
1:1
Арсенал

И

В

Н

П

М

О

1. Арсенал

6

4

1

1

16-4

13

2. ПСВ

6

2

3

1

8-10

9

3. Ланс

6

2

2

2

6-11

8

4. Севилья

6

0

2

4

7-12

2

Чудо от Ди Марии

Группа D

Лига чемпионов. Группа D
12 дек, 23:00. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
1:3
Бенфика

«Бенфика» должна была выигрывать в Зальцбурге с перевесом в два мяча, и выполнила задачу к перерыву благодаря великолепному Ди Марии. Он не только ассистировал удвоившему перевес лиссабонцев Рафе Силве, но и украсил вечер голом прямым ударом с углового. В Лиге чемпионов подобных мячей не видели более двадцати лет. Если быть совсем точным — с 2001 года, причем и тогда отличился аргентинец Клаудио Лопес.

&laquo;Интер&raquo; и &laquo;Реал Сосьедад&raquo; не&nbsp;забили голов. Арсен Захарян (справа) отыграл 77 минут. Захарян в Милане: новая позиция, дебютная желтая карточка и первое место «Реал Сосьедад»

Только вся эта красота нивелировалась вскоре после перерыва, когда рикошет помог Сучичу сократить отставание в счете. В свою очередь обводящий удар Ди Марии пришелся в штангу. Наверное, это было бы слишком просто, а так «орлы» влетели в плей-офф Лиги Европы в кинематографическом стиле, когда в компенсированное время мяч в сетку отправил пяткой Артур Кабрал. Вот так одним движением и единственной победой удалось скрасить одно из худших выступлений «Бенфики» в ЛЧ.

И

В

Н

П

М

О

1. Реал Сосьедад

6

3

3

0

7-2

12

2. Интер

6

3

3

0

8-5

12

3. Бенфика

6

1

1

4

7-11

4

4. Зальцбург

6

1

1

4

4-8

4

Статистика дня
1-й раз с 1997 года ПСВ проиграл лишь один матч группового раунда. Тогда эйндховенцев тренировал Гус Хиддинк.
5-й испанской командой, не одержавшей ни одной победы в групповом турнире, стала «Севилья». Ранее подобное случалось с «Депортиво», «Атлетико», «Вильярреалом» и «Реал Сосьедад».
9 лет «Реал» не допускал осечек при исполнении пенальти. Предыдущий промах случился в октябре 2014 года, когда в игре с «Лудогорцем» сплоховал Криштиану Роналду.
142 матча провел в главном еврокубке Серхио Рамос, сравнявшийся с легендой «Реала» Раулем. Это восьмой результат в истории турнира, а рекордом владеет Криштиану Роналду (183 игры).
700 матчей на клубном уровне провел голкипер «Баварии» Нойер.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Бенфика
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК Реал
ФК Севилья
1
0
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