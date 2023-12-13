Крах «Манчестер Юнайтед», «Наполи» в плей-офф, «Севилья» без любимой Лиги Европы

Обзор состоявшихся во вторник матчей 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Датский прорыв

Группа А

Почти двадцать лет назад на Евро-2004 благодаря сборным Швеции и Дании, которые совместными усилиями похоронили надежды Италии на выход из группы, появился термин «скандинавская ничья». Сейчас же такой исход матча «Копенгагена» и «Галатасарая» был обязательной составляющей расклада, при котором путевку в плей-офф мог получить «Манчестер Юнайтед». Правда, для начала самим «красным дьяволам» нужно было сделать то, что не удается никому на протяжении шести лет. А именно — обыграть на групповой стадии «Баварию».

К перерыву манчестерский пасьянс сходился наполовину, так как счет не был открыт в обоих матчах. При этом «красные дьяволы» лишились Магуайра, который получил травму незадолго до перерыва и был заменен на 35-летнего Эванса. Впрочем, «МЮ» нужно было искать счастья в атаке, и с началом второго тайма он стал душить «Баварию» прессингом. Только результата это не давало, тогда как «Копенгаген» в параллельном матче раскатал оборону своего соперника, дав возможность Лерагеру просто подставить ногу в площади ворот.

А потом для команды Эрика тен Хага стало совсем все плохо. «Галатасарай» упустил верный момент отыграться, тогда как нестареющий Мюллер сделал все, чтобы поставить оборону «Юнайтед» в тупик. Передача ветерана пяткой оказалась не менее важной, чем умный пас Кейна на расстрелявшего ворота Комана. На этом, по сути, все и закончилось.

Мечтая о плей-офф, манкунианцы не попали даже в Лигу Европы, отметившись лишь новыми английскими антирекордами. Прежде ни один представитель АПЛ не пропускал на данном этапе 15 мячей, а также не занимал дважды четвертое место в группе. В первый раз такое случилось еще при Алексе Фергюсоне и молодом Роналду — в сезоне-2005/06.

Ну а «Бавария» — настоящий король групповых турниров. Сорок матчей без поражений и девять подряд выездных побед не могут не впечатлять. Правда, к этому все привыкли, тогда как прорыв героически пережившего финальный штурм «Копенгагена» — событие. Спустя тринадцать лет Дания во второй раз будет представлена в плей-офф главного еврокубка.

И В Н П М О 1. Бавария 6 5 1 0 12-6 16 2. Копенгаген 6 2 2 2 8-8 8 3. Галатасарай 6 1 2 3 10-13 5 4. Манчестер Юнайтед 6 1 1 4 12-15 4

Безупречный «Реал»

Группа С

Никакого португальского чуда в Неаполе, естественно, не произошло. Чемпионы Италии даже не дали толком порассуждать на данную тему, так как прострел Политано заставил защитника срезать мяч в свои ворота рикошетом от перекладины. А до перерыва выход «Наполи» в плей-офф фактически оформил защитник Натан, выложивший мяч удвоившему счет Осимхену. В итоге итальянские волки остались сыты, а португальские овцы — почти целы, так как результат параллельного матча подарил «Браге» Лигу Европы.

«Реал», с вернувшимся в ворота Кепой, в третий раз сумел пройти групповой этап без потерь, но не без нервов. Первый тревожный для мадридцев звоночек прозвенел уже в дебюте, когда восстановившийся после травмы голкипер вытащил мяч из-под перекладины. Плюс, у команды Карло Анчелотти в этом сезоны обнаружилась удивительная проблема. Она разучилась забивать пенальти!

До этого в испанском чемпионате свои попытки смазали Родриго и Хоселу. Теперь дрогнул казалось бы невозмутимый Модрич, который пробил по центру, и Реннов отбил мяч ногами. Вратарь после этого поймал такой кураж, что стал соавтором гола «Униона». Сильный вынос датчанина позволил берлинцам навязать борьбу на подступах к штрафной, а срезка Алабы дала шанс открывшему счет Фолланду. Берлинцы, которым в минувшие выходные наконец-то удалось одержать первую победу с 28 августа, уходили на перерыв участником Лиги Европы.

Только этого статуса «Унион» лишил Хоселу, во втором тайме дважды забивший головой с подач Родриго и Франа Гарсии. Да, в концовке бывший спартаковец Крал сравнял счет дальним ударом, но Берлин не получил даже морального утешения из-за третьего гола «Реала» за авторством Дани Себальоса.

И В Н П М О 1. Реал 6 6 0 0 16-7 18 2. Наполи 6 3 1 2 10-9 10 3. Брага 6 1 1 4 6-12 4 4. Унион 6 0 2 4 6-10 2

Историческая паненка Рамоса

Группа В

Единственной интригой в этой группе была судьба утешительной путевки в Лигу Европы, и расклад определил характер игры в Лансе. Хозяева, которым было достаточно ничьей, события не форсировали и за 45 минут ни разу не коснулись мяча в чужой штрафной. А обескровленная травмами «Севилья» давила, как могла, но за первый тайм ее хватило только на дальний удар Ракитича, который заставил Самба вытаскивать мяч из-под перекладины. И в целом было понятно, почему андалусийцы разучились выигрывать после назначения на пост главного тренера уругвайца Диего Алонсо. Такими темпами в Севилье — как и в прошлом сезоне — используют трех тренеров.

Как оказалось, самое интересное команды приберегли на второй тайм. Начался он с попадания защитника «Севильи» Педросы в перекладину. Продолжилось контратаками «Ланса» и пенальти, который заработал Медина, а реализовал — первым ударом в створ ворот гостей — Франковски. Наиграли на 11-метровый и гости, причем удар Серхио Рамоса с «точки» парировал Самба. Только вратарь вышел с линии ворот, а получивший вторую попытку Рамос нагло пробил паненкой и с 17 мячами стал самым результативным защитником в истории ЛЧ, оставив за спиной Жерара Пике и Роберто Карлоса.

Так что интрига еще прожила до компенсированного времени, когда все тот же Рамос из центра штрафной запустил мяч в небеса, а в контратаке Фюльжини подписал проведшей свой худший групповой турнир «Севилье» приговор. Никакой любимой Лиги Европы — у этого турнира будет другой победитель.

И В Н П М О 1. Арсенал 6 4 1 1 16-4 13 2. ПСВ 6 2 3 1 8-10 9 3. Ланс 6 2 2 2 6-11 8 4. Севилья 6 0 2 4 7-12 2

Чудо от Ди Марии

Группа D

«Бенфика» должна была выигрывать в Зальцбурге с перевесом в два мяча, и выполнила задачу к перерыву благодаря великолепному Ди Марии. Он не только ассистировал удвоившему перевес лиссабонцев Рафе Силве, но и украсил вечер голом прямым ударом с углового. В Лиге чемпионов подобных мячей не видели более двадцати лет. Если быть совсем точным — с 2001 года, причем и тогда отличился аргентинец Клаудио Лопес.

Только вся эта красота нивелировалась вскоре после перерыва, когда рикошет помог Сучичу сократить отставание в счете. В свою очередь обводящий удар Ди Марии пришелся в штангу. Наверное, это было бы слишком просто, а так «орлы» влетели в плей-офф Лиги Европы в кинематографическом стиле, когда в компенсированное время мяч в сетку отправил пяткой Артур Кабрал. Вот так одним движением и единственной победой удалось скрасить одно из худших выступлений «Бенфики» в ЛЧ.

И В Н П М О 1. Реал Сосьедад 6 3 3 0 7-2 12 2. Интер 6 3 3 0 8-5 12 3. Бенфика 6 1 1 4 7-11 4 4. Зальцбург 6 1 1 4 4-8 4

Статистика дня

1-й раз с 1997 года ПСВ проиграл лишь один матч группового раунда. Тогда эйндховенцев тренировал Гус Хиддинк.

5-й испанской командой, не одержавшей ни одной победы в групповом турнире, стала «Севилья». Ранее подобное случалось с «Депортиво», «Атлетико», «Вильярреалом» и «Реал Сосьедад».

9 лет «Реал» не допускал осечек при исполнении пенальти. Предыдущий промах случился в октябре 2014 года, когда в игре с «Лудогорцем» сплоховал Криштиану Роналду.

142 матча провел в главном еврокубке Серхио Рамос, сравнявшийся с легендой «Реала» Раулем. Это восьмой результат в истории турнира, а рекордом владеет Криштиану Роналду (183 игры).

700 матчей на клубном уровне провел голкипер «Баварии» Нойер.