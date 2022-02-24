УЕФА выразил озабоченность ситуацией между Россией и Украиной

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал ситуацию между Россией и Украиной.

«Как руководящий орган европейского футбола УЕФА неустанно работает над развитием и популяризацией этого вида спорта в соответствии с общеевропейскими ценностями, такими как мир и уважение прав человека, в духе Олимпийской хартии. Мы по-прежнему полны решимости быть солидарными с футбольным сообществом Украины и готовы протянуть руку помощи украинскому народу», — сообщают РИА «Новости» со ссылкой на сайт УЕФА.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на Assosiated Press информировало, что УЕФА планирует лишить Санкт-Петербург права проведения финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Также сообщалось, что группа депутатов Европарламента обратилась к УЕФА с просьбой перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге должен пройти 28 мая 2022 года.