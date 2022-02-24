Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 18:03

УЕФА выразил озабоченность ситуацией между Россией и Украиной

Анна Горшкова
Корреспондент
УЕФА.
Фото Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал ситуацию между Россией и Украиной.

«Как руководящий орган европейского футбола УЕФА неустанно работает над развитием и популяризацией этого вида спорта в соответствии с общеевропейскими ценностями, такими как мир и уважение прав человека, в духе Олимпийской хартии. Мы по-прежнему полны решимости быть солидарными с футбольным сообществом Украины и готовы протянуть руку помощи украинскому народу», — сообщают РИА «Новости» со ссылкой на сайт УЕФА.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на Assosiated Press информировало, что УЕФА планирует лишить Санкт-Петербург права проведения финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Также сообщалось, что группа депутатов Европарламента обратилась к УЕФА с просьбой перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге должен пройти 28 мая 2022 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220224/uefa-1774837248.html
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
УЕФА
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сотрясения, крипта, сказки Ковингтона и анаконда для Грина. Экспресс-интервью Ислама Махачева перед боем
Нойштедтер перешел в «Вестерло»
«Ньюкасл» готов продать Альмирона в летнее трансферное окно
Диана Дэвис поздравила свою маму Этери Тутберидзе с днем рождения
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Реклама
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
Паркер: «В «Манчестер Юнайтед» слишком много лодырей, которыми Рангник не управляет»
СМИ сообщают о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга
ТАСС: Европарламентарии просят УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед»: «Роналду нужен клубу только для пиара»
Вериссиму: «Результат огорчает, потому что «Бенфика» хотела победить «Аякс». Но впереди ответная встреча»
Рангник об Эланге: «У него отличный подход к делу. Надеюсь, остальные будут воспринимать его как пример»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СМИ сообщают о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости