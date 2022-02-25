Анри: «Это не тот «Манчестер Юнайтед», который я знаю. Не понимаю, что это за команда»

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал ничью «Манчестер Юнайтед» с «Атлетико» (1:1) в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

«Это не тот «Манчестер Юнайтед», который я знаю, — приводит слова Анри Marca со ссылкой на CBS Sport. — Не понимаю, что это за команда. Я обычно не критикую игроков, но с ними работал такой учитель, как Луи ван Гал, далее Жозе Моуринью, которого они называли диктатором, потому что он был слишком вовлечен во все дела. Потом пришел Уле-Гуннар Сульшер, который им нравился за то, что в большей степени вел себя как отец и славный парень. Но когда ответственность будет на самих игроках?».

Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» с «Атлетико» состоится 15 марта. Игра пройдет в Мадриде и начнется в 23.00 по московскому времени.

В АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков после 26 туров и занимает четвертое место в турнирной таблице.