ТАСС: Европарламентарии просят УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Группа депутатов Европарламента обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Мы призываем вас перестать рассматривать Санкт-Петербург и другие российские города как места проведения международных футбольных соревнований и в качестве первого шага выбрать альтернативное место проведения финала Лиги чемпионов», — говорится в сообщении депутатов Европарламента.