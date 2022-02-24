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Сегодня, 15:22

ТАСС: Европарламентарии просят УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

ТАСС: Группа депутатов Европарламента просит УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
Карен Саркисян
Корреспондент

Группа депутатов Европарламента обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Мы призываем вас перестать рассматривать Санкт-Петербург и другие российские города как места проведения международных футбольных соревнований и в качестве первого шага выбрать альтернативное место проведения финала Лиги чемпионов», — говорится в сообщении депутатов Европарламента.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 должен пройти в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.

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