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Сегодня, 16:18

СМИ сообщают о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга

СМИ сообщают о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
Карен Саркисян
Корреспондент
«Газпром Арена».
Фото Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует лишить Санкт-Петербург права проведения финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 из-за ситуации между Россией и Украиной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Assosiated Press.

Ранее сообщалось, что группа депутатов Европарламента обратилась к УЕФА с просьбой перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге должен пройти 28 мая 2022 года.

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 прошел 29 мая 2021 года в Порту. В финальном матче «Челси» одержал победу над «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220224/futbol-1774797306.html
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УЕФА
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
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