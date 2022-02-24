СМИ сообщают о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга

СМИ сообщают о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует лишить Санкт-Петербург права проведения финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 из-за ситуации между Россией и Украиной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Assosiated Press.

Ранее сообщалось, что группа депутатов Европарламента обратилась к УЕФА с просьбой перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге должен пройти 28 мая 2022 года.

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 прошел 29 мая 2021 года в Порту. В финальном матче «Челси» одержал победу над «Манчестер Сити» со счетом 1:0.