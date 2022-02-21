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Матч «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» обслужит бригада арбитров из Румынии

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «МЮ» обслужит румынская бригада арбитров
Карен Саркисян
Корреспондент

УЕФА назначил арбитров на первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» и «Бенфика» — «Аякс».

Матч «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» обслужит бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Ассистенты главного судьи — Мирча Григорю и Себастьян Георге. ВАР — Массимилиано Иррати и Маурицио Мариани (Италия).

Встречу «Бенфики» с «Аяксом» обслужит бригада словенских арбитров. Назначен словенец Славко Винчич. Ассистенты — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. ВАР — Марко Фриц (Германия). АВАР — Юре Прапротник.

Обе игры состоятся 23 февраля. Начало — в 23.00 (мск).

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033902--atletico-vs-man-united/
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