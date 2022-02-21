УЕФА назначил арбитров на первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус» и «Челси» — «Лилль», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Матч «Вильярреал» — «Ювентус» обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом. Ассистенты главного судьи — Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — Свен Яблонски. ВАР — Бастиан Данкерт. АВАР — Харм Осмерс.

Встречу «Челси» с «Лиллем» обслужит испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Ассистенты главного судьи — Иньиго Прието и Анхель Невадо Родригес. Резервный рефери — Хосе Луис Мунуэра. ВАР — Алехандро Эрнандес. АВАР — Рикардо де Бургос.

Обе игры состоятся завтра, 22 февраля. Начало — в 23.00 (мск).