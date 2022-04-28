Тьяго Алькантара выбран лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

УЕФА на официальном сайте назвал обладателя награды лучшему игроку недели в Лиге чемпионов по итогам первых полуфиналов.

Им стал полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара, который помог своей команде победить «Вильярреал» (2:0) в первом матче 1/2 финала.

Другими претендентами на награду были нападающий «Реала» Карим Бензема, хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва, а также защитник «Вильярреала» Хуан Фойт.

Ответные полуфиналы Лиги чемпионов пройдут 3 и 4 мая.