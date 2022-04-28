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Сегодня, 18:47

Тьяго Алькантара выбран лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Иван Шитик
Корреспондент
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УЕФА на официальном сайте назвал обладателя награды лучшему игроку недели в Лиге чемпионов по итогам первых полуфиналов.

Им стал полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара, который помог своей команде победить «Вильярреал» (2:0) в первом матче 1/2 финала.

Другими претендентами на награду были нападающий «Реала» Карим Бензема, хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва, а также защитник «Вильярреала» Хуан Фойт.

Ответные полуфиналы Лиги чемпионов пройдут 3 и 4 мая.

Тьяго Алькантара
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
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