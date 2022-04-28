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Сегодня, 15:14

Капелло заявил о недостаточном уровне игры «Вильярреала» в матче с «Ливерпулем»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший тренер «Реала», «Ювентуса» и сборной России Фабио Капелло отреагировал на победу «Ливерпуля» над «Вильярреалом» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

««Ливерпуль» отлично сыграл в атаке, за счет чего и переломил ход встречи во втором тайме. Можно сказать, что «Ливерпуль» даже забил меньше, чем заслужил. Не скажу, что «Вильярреал» был плох, но это не уровень сегодняшнего «Ливерпуля». Они неплохо оборонялись, но для положительного результата этого всего мало. Можно ли сказать, что он фаворит Лиги Чемпионов? Да, это так», — приводит «РБК Спорт» слова Капелло.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет 3 мая. Победитель этой пары встретится с победителем другого полуфинала, «Манчестер Сити» — «Реал» (счет в первом матче — 4:3).

Источник: https://sportrbc.ru/news/626a61839a79476680402120?from=newsfeed
Фабио Капелло
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