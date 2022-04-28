Фернандинью поделился эмоциями после победы «Манчестер Сити» над «Реалом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью поделился мнением о победе команды над «Реалом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Нам было важно добиться положительного результата. Мы расстроены тем, что пропустили три гола, но нам было важно победить, потому что «Реал» — топ-команда, у них топ-игроки, и эта победа даст нам уверенность перед матчем в Мадриде.

Там мы постараемся играть так, как играем, будем держать мяч так долго, сколько сможем, будем стараться создавать моменты и нанести сопернику максимальный урон.

Мы можем и будем немного умнее — постараемся защищаться лучше и не давать «Реалу» шансов. Мы собираемся попробовать выиграть в Мадриде», — приводит слова Фернандинью Manchester Evening News.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет 3 мая в Испании. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.