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Тьяго Алькантара признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «Вильярреал»

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Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара был признан лучшим игроком матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:0). После игры испанцу вручили памятный приз.

«Он показал, что отлично видит поле и отлично играет в пас. Он прекрасно уходил от опекунов и сделал несколько важных отборов мяча. Все 90 минут футбольное поле было похоже на его собственную игровую площадку», — прокомментировали это решение в группе технических наблюдателей УЕФА

Ответный матч состоится 3 мая в городе Вильярреал. Начало — в 22.00 мск.

Тьяго Алькантара
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ФК Ливерпуль
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