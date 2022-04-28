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«Мне показалось, что мяч прямиком залетел в ворота». Хендерсон — о первом голе «Вильярреалу»

Хендерсон отреагировал на первый гол в матче полуфинала Лиги чемпионов
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Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал первый гол в матче против «Вильрреала» в полуфинале Лиги чемпионов (2:0).

«Как вратарь отразил удар? Мне показалось, что мяч прямиком залетел в ворота (улыбается). «Вильярреал» очень организованная команда, и мы знали, что она усложнит нашу задачу до предела. Важно было идти до конца и верить, что мы в итоге пробьем их стену. Нам удалось вскрыть их быстрыми передачами.

Но вопрос выхода в финал по-прежнему открыт. В гостях будет нелегко», — цитирует Хендерсона BT Sport.

Ответный матч состоится 3 мая в городе Вильярреал. Начало — в 22.00 мск.

Джордан Хендерсон
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