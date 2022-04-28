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«Ливерпуль» — «Вильярреал»: видеообзор матча полуфинала Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
27 апреля. «Ливерпуль» — «Вильярреал» — 2:0.
Фото Global Look Press

«Ливерпуль» переиграл «Вильярреал» (2:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Игра прошла на стадионе «Энфилд».

В первом тайме голов забито не было. Сразу после перерыва «красные» вышли вперед благодаря автоголу Первиса Эступинана. Спустя две минуты Садьо Мане упрочил преимущество английской команды.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет 3 мая в Испании. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Второй финалист определится в противостоянии «Манчестер Сити» с «Реалом». Первая игра завершилось победой «горожан» — 4:3.

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