Тухель рассказал о травме Неймара, полученной во 2-м туре Лиги чемпионов
04:02
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель надеется, что нападающему Неймару удалось избежать серьезной травмы в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Истанбул ББ». Бразильца заменили на 26-й минуте.
— Я надеюсь, что это не серьезная травма, но мы подождем, чтобы увидеть результаты его обследования завтра, — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля. — У Неймара проблемы с приводящей мышцей.
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