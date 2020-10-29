Тухель рассказал о травме Неймара, полученной во 2-м туре Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель надеется, что нападающему Неймару удалось избежать серьезной травмы в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Истанбул ББ». Бразильца заменили на 26-й минуте.

— Я надеюсь, что это не серьезная травма, но мы подождем, чтобы увидеть результаты его обследования завтра, — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля. — У Неймара проблемы с приводящей мышцей.