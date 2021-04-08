Тухель признался, что «Челси» было непросто в матче с «Порту»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Порту» (2:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это был сложный матч, «Порту» — сильная команда, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 8 апреля. — Во многих моментах нам было нелегко, но мы были готовы — на этой стадии турнира так и бывает. У нас был правильный настрой, и мы добились отличного результата.

Я очень рад, что Маунт забил. Это был очень важный гол, гол на выезде, он вывел нас вперед. После этого мы все успокоились. Удар был сложный, но очень точный, и он мгновенно принял верное решение.

Чилвелл действовал хладнокровно, обыграл вратаря. Нам было важно забить второй гол на выезде. Наш атакующий ритм немного сбился, но были шансы вынудить соперника ошибиться, и Чилвелл именно это и сделал, а затем спокойно сыграл в штрафной.

Он нечасто забивает, но я очень рад, что мы добились такого результата. Это потрясающий результат, но мы сыграли только один матч, и расслабляться нельзя».

Голы забивали Мэйсон Маунт и Бен Чилвелл. Ответная игра состоится 13 апреля.