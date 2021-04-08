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Тухель признался, что «Челси» было непросто в матче с «Порту»

01:21
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Порту» (2:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это был сложный матч, «Порту» — сильная команда, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 8 апреля. —  Во многих моментах нам было нелегко, но мы были готовы — на этой стадии турнира так и бывает. У нас был правильный настрой, и мы добились отличного результата.

Я очень рад, что Маунт забил. Это был очень важный гол, гол на выезде, он вывел нас вперед. После этого мы все успокоились. Удар был сложный, но очень точный, и он мгновенно принял верное решение.

Чилвелл действовал хладнокровно, обыграл вратаря. Нам было важно забить второй гол на выезде. Наш атакующий ритм немного сбился, но были шансы вынудить соперника ошибиться, и Чилвелл именно это и сделал, а затем спокойно сыграл в штрафной.

Он нечасто забивает, но я очень рад, что мы добились такого результата. Это потрясающий результат, но мы сыграли только один матч, и расслабляться нельзя».

Голы забивали Мэйсон Маунт и Бен Чилвелл. Ответная игра состоится 13 апреля.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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