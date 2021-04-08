Де Брейне, Винисиус, Мбаппе и Жоржинью претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»), Кильян Мбаппе («ПСЖ») и Жоржинью («Челси»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

? Who gets your vote?



? Kevin De Bruyne

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? Jorginho #UCLPOTW | @FTBSantander — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 7, 2021 ?