Де Брейне, Винисиус, Мбаппе и Жоржинью претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
01:46
Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»), Кильян Мбаппе («ПСЖ») и Жоржинью («Челси»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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