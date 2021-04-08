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Де Брейне, Винисиус, Мбаппе и Жоржинью претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

01:46
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Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»), Кильян Мбаппе («ПСЖ») и Жоржинью («Челси»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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