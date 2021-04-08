Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Тренер «Порту» Консейсау назвал несправедливым результат матча с «Челси»

01:13
Теги:

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился впечатлениями после матча с «Челси» (0:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Результат очень несправедливый, но футбол — это голы, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 8 апреля. — «Челси» забил, а мы нет. Команда провела очень хорошую игру, надежно действовала в обороне, опасно атаковала. Мы создали несколько моментов, но не реализовали их.

Сыгран пока только первый матч, будем верить в лучшее. Игроки показали прекрасный футбол. Мы знаем сильные стороны «Челси». У них на замену вышли Пулишич, Жиру, Канте и Тиагу Силва, у них много разноплановых футболистов, но мы были лучше «Челси». Однако моральная победа не учитывается, важен результат».

Голы забивали Мэйсон Маунт и Бен Чилвелл. Ответная игра состоится 13 апреля.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029487--porto-vs-chelsea/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6109
Все опросы
Кто из четвертьфиналистов — фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




Загрузка...