Тренер «Порту» Консейсау назвал несправедливым результат матча с «Челси»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился впечатлениями после матча с «Челси» (0:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Результат очень несправедливый, но футбол — это голы, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 8 апреля. — «Челси» забил, а мы нет. Команда провела очень хорошую игру, надежно действовала в обороне, опасно атаковала. Мы создали несколько моментов, но не реализовали их.

Сыгран пока только первый матч, будем верить в лучшее. Игроки показали прекрасный футбол. Мы знаем сильные стороны «Челси». У них на замену вышли Пулишич, Жиру, Канте и Тиагу Силва, у них много разноплановых футболистов, но мы были лучше «Челси». Однако моральная победа не учитывается, важен результат».

Голы забивали Мэйсон Маунт и Бен Чилвелл. Ответная игра состоится 13 апреля.