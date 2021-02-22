Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Нас ждет большое испытание. «Атлетико» — команда с большим опытом на таком уровне и очень опытным тренером. Надеюсь, этот матч заставит нас показать наши лучшие качества. Мы будем играть по-своему, а они — по-своему. Всем понятно, что ты получаешь в матче с «Атлетико: настоящий бой, опыт, соперника с сильной психологией», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Также немецкий специалист рассказал о том, что когда он был тренром «ПСЖ», парижане могли подписать нападающего «Атлетико» Луиса Суареса, который тогда выступал за «Барселону».

«У нас была возможность подписать Луиса. Он собирался покинуть «Барселону», и мы не могли не быть заинтересованы в подписании контракта с одним из лучших нападающих мирового футбола. Мы попытали счастья, но не смогли. Он предпочел остаться в Испании, перешел в «Атлетико» и снова доказал свое мастерство», — заявил тренер.

Напомним, что первый матч «Атлетико» — «Челси» пройдет завтра, 23 февраля.