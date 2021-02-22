Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Флик уверен в успехе «Баварии» в матче ЛЧ с «Лацио»

17:29

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал об ожиданиях от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио».

Завтра, 23 февраля, команды проведут первую встречу на данном этапе. Игра пройдет в Риме и начнется — в 23.00 по московскому времени. Ответный матч состоится 17 марта.

«Для успеха в Лиге чемпионов необходимо показывать свой лучший футбол. Это особенные игры для всех команд. Жду от футболистов повышенной мотивации. У нас есть четкий план того, как мы будем играть. Этот план нужно воплощать в жизнь с началом каждого матча. Я абсолютно уверен в «Баварии», — цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029471--lazio-vs-bayern/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир