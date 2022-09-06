Тренер «Зальцбурга» — о Лиге чемпионов: «У есть очень хорошие игроки в атаке, но второго Холанна нет»

Главный тренер «Зальцбург» Маттиас Яйссле поделился ожиданиями от матча первого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Милана».

«Милан» — очень стабильная команда, именно потому они стали чемпионами Италии. Мы должны отнестись к сопернику с уважением и удивить его своим футболом. В этом сезоне у нас тоже есть очень хорошие игроки в атаке, но второго Холанна нет. Однако несколько ребят способны прогрессировать, и речь не только о нападающих», — приводит слова Яйссле официальный сайт УЕФА.

Форвард Эрлин Холанн, выступая за «Зальцбург», в сезоне-2019/20 провел 6 матчей в Лиге чемпионов и забил 8 голов.

Матч «Зальцбург» — «Милан» пройдет 6 сентября и начнется в 22:00 мск. В другой встрече группы «Челси» сыграет с загребским «Динамо».