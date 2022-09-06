Пиоли о матче с «Зальцбургом»: «Это будет хорошее испытание»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча первого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

«Надо подойти к этому матчу с большим энтузиазмом, отнестись к сопернику с уважением и при этом не забыть о своих сильных качествах. Это будет хорошее испытание. «Зальцбург» показывает очень быструю и качественную игру», — приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.

Матч «Зальцбург» — «Милан» пройдет 6 сентября и начнется в 22:00 мск. В другой встрече группы встретятся «Челси» и загребское «Динамо».