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6 сентября, 05:58

Гвардиола о матче с «Севильей»: «Манчестер Сити» должен быть готов, что соперник сыграет агрессивно»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча первого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Севильи».

«Севилья» не будет думать исключительно об обороне. Мы должны быть готовы, что соперник сыграет агрессивно. В Лиге чемпионов команды играют с большим энтузиазмом, в особенности на таких стадионах. В Испании играть всегда непросто. Нам надо сыграть максимально быстро. Постараемся показать хороший футбол и взять три очка», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Матч «Севилья» — «Ман Сити» пройдет 6 сентября и начнется в 22:00 мск. В другой встрече группы дортмундская «Боруссия» сыграет с «Копенгагеном».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Севилья
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