Тони Кросс считает, что «Реал» заслуженно вышел в финал Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Тони Кроос считает, что мадридцы заслуженно вышли в финал Лиги чемпионов. Он уверен, что команда была сильнее «Манчестер Сити» в полуфинале.

«Мы провели отличную ответную игру. Мы были сильнее «Манчестер Сити», у них была возможность забить второй гол и окончательно выбить нас. В таком случае они подписали бы нам приговор, но они этого не сделали», — цитирует Крооса Mundo Deportivo.

28 мая в Париже «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 мск. В полуфинале мадридцы обыграли «Манчестер Сити» с общим счетом 6:5.