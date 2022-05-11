Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 17:14

Тони Кросс считает, что «Реал» заслуженно вышел в финал Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Реала» Тони Кроос считает, что мадридцы заслуженно вышли в финал Лиги чемпионов. Он уверен, что команда была сильнее «Манчестер Сити» в полуфинале.

«Мы провели отличную ответную игру. Мы были сильнее «Манчестер Сити», у них была возможность забить второй гол и окончательно выбить нас. В таком случае они подписали бы нам приговор, но они этого не сделали», — цитирует Крооса Mundo Deportivo.

28 мая в Париже «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 мск. В полуфинале мадридцы обыграли «Манчестер Сити» с общим счетом 6:5.

Тони Кроос
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Реал
1
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день. Мнение эксперта
Клаудиньо, Агаларов и «никто». Эксперты выбрали лучшего футболиста уходящего сезона в РПЛ
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал «Ливерпуль» — «Реал»
Эвра: «У «Реала» есть деньги и история, а у «Сити» — только деньги. Игроки переходят туда только ради них»
Родри о вылете из Лиги чемпионов: «Ждешь выхода в финал восемь месяцев, а в последнюю минуту он исчезает. Таков футбол»
Певица Камила Кабейо выступит на церемонии открытия финала Лиги чемпионов
Анчелотти: «Я останусь в «Реале» до 80 лет, если не сойду с ума»
Гвардиола об эмоциях после вылета «Ман Сити» из Лиги чемпионов: «Жизнь — это не всегда хорошие моменты»
Чеферин: «Бензема — один из самых недооцененных футболистов в истории»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков — о смене формата ЛЧ: «УЕФА не делает ничего просто так»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости