Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение УЕФА о смене формата проведения Лиги чемпионов, начиная с 2024 года.

«Надо посмотреть, как это будет работать. Надо с что-то с чем-то сравнивать. Мы привыкли к формату, который долгие годы использовался УЕФА, приносил огромнейшие доходы и вызывал интерес зрителя. Вероятно, что организаторы нашли возможность поднятия доходности таких соревнований, повышения зрелищности и привлечения зрителей. УЕФА не делает ничего просто так. Это серьезная организация, любой шаг которой направлен исключительно на развитие клубного футбола. Наверняка они посоветовались с клубами, потому что без их участия такие вопросы не решаются. Надо посмотреть, но с моей точки зрения это хорошая перспектива», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Главное изменение в рамках реформ — это отказ от группового этапа с участием 32 команд в его нынешней форме. С сезона-2024/25 вместо группового этапа будет единая лига с 36 клубами.