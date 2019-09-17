Томас Цорн в Лондоне. Но вы же это знали?
23:25
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн присутствует на матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов «Челси» — «Валенсия». Встреча проходит в Лондоне (Англия).
Ранее «СЭ» сообщал, что Цорн отправился в Лондон, чтобы провести первичные переговоры по поводу возможного приглашения бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.
Томас Цорн на матче #ЧелсиВаленсия— СЭ Спартак (@spartak_se) September 17, 2019
? Инстаграм Томаса Цорна pic.twitter.com/IW0tQhEZsA
Цорн в Лондоне. Он прощупывает почву, готов ли Арсен Венгер возглавить «Спартак»
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