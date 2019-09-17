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Томас Цорн в Лондоне. Но вы же это знали?

23:25
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн присутствует на матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов «Челси» — «Валенсия». Встреча проходит в Лондоне (Англия).

Ранее «СЭ» сообщал, что Цорн отправился в Лондон, чтобы провести первичные переговоры по поводу возможного приглашения бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.

Цорн в Лондоне. Он прощупывает почву, готов ли Арсен Венгер возглавить «Спартак»

Челси — Валенсия

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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