Томас Цорн в Лондоне. Но вы же это знали?

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн присутствует на матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов «Челси» — «Валенсия». Встреча проходит в Лондоне (Англия).

Ранее «СЭ» сообщал, что Цорн отправился в Лондон, чтобы провести первичные переговоры по поводу возможного приглашения бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.

Томас Цорн на матче #ЧелсиВаленсия



? Инстаграм Томаса Цорна pic.twitter.com/IW0tQhEZsA — СЭ Спартак (@spartak_se) September 17, 2019

Цорн в Лондоне. Он прощупывает почву, готов ли Арсен Венгер возглавить «Спартак»