Цорн в Лондоне. Он прощупывает почву, готов ли Арсен Венгер возглавить «Спартак»

По данным «СЭ», знаменитый французский тренер Арсен Венгер является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака». По нашей информации, генеральный директор красно-белых Томас Цорн отправился в Лондон, чтобы провести первичные переговоры по поводу возможного приглашения Венгера.

Правильнее всего сформулировать цель поездки как «прощупывание почвы» — то есть необходимость понять, готов ли Венгер в принципе вернуться к активной работе, готов ли ехать конкретно в Россию, каковы его финансовые аппетиты и требования, и так далее. При этом нельзя сказать, что у кандидатуры Венгера нет альтернатив.

Напомним, что ранее фамилия Венгера всплывала в отношении московского «Локомотива». Ему даже была организована встреча с топ-менеджментом красно-зелёных.

Босс «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» после поражения от «Урала» (1:2) заявил, что Олег Кононов будет работать как минимум до декабря. Однако поездка Цорна по поводу Венгера никак не противоречит сказанному. Декабрь уже скоро, контракт Кононова так или иначе завершается будущим летом, да и возможное продолжение спартаковских неудач способно резко поменять ситуацию.

Арсену Венгеру 69 лет. Он возглавлял лондонский «Арсенал» с 1996 по 2018 год, и с лета 2018-го находится без работы. Венгер — чемпион Франции, трёхкратный чемпион Англии, участник финалов Лиги чемпионов, всего у него 17 трофеев на английской земле. Его три раза признавали тренером года в Европе.

Важно отметить, что н последнем матче «Спартака» присутствовал агент Шандор Варга, который близок к Венгеру, позиционирует себя как его друг и находится на связи со «Спартаком» по этому поводу. (Вячеслав Короткин)