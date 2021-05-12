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The Times: в четверг УЕФА объявит о переносе финала Лиги чемпионов в Порту

20:13
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Финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» состоится в Порту, сообщает 12 мая The Times. Указано, что завтра УЕФА объявит об этом официально. Игра должна была пройти в Стамбуле.

По данным источника, болельщики каждого из клубов получат билетную квоту в размере от 4500 до 6000. В СМИ сообщалось, что финал могли перенести в Лондон на стадион «Уэмбли» или Лиссабон. Вариант с Лондоном был отвергнут, так как британское правительство не согласилось ослабить ограничительные меры в виде исключения для представителей УЕФА, вещателей, спонсоров и VIP-персон.

Финал состоится 29 мая. Начало в 22.00 по московскому времени. Его перенесут из Стамбула в связи с осложнением ситуации с коронавирусом в Турции.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры