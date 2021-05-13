Стамбул может принять финал Лиги чемпионов в 2023 году
08:43
Олимпийский стадион Ататюрка в Стамбуле примет финал Лиги чемпионов в 2023 году, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, такое решение будет принято после того, как финал 2021 года перенесут из Стамбула в Порту из-за сложной ситуации с коронавирусом в Турции. Изначально финал Лиги чемпионов-2023 должен был пройти в Мюнхене.
Отметим, финальный матч ЛЧ в 2022 году примет Санкт-Петербург.
В финале Лиги чемпионов-2020/21 встретятся «Манчестер Сити» и «Челси». Матч пройдет 29 мая и начнется в 22:00 мск.
Опрос
проголосовало: 12525Все опросы
Кто выиграет финал Лиги чемпионов-2020/21?
Читайте также
«Хабиб — стопроцентный проект UFC. Там могут договориться, сделать подставной бой». Сенсационное заявление Рамзана Кадырова
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю