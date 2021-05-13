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Стамбул может принять финал Лиги чемпионов в 2023 году

08:43
Олимпийский стадион в Стамбуле. Фото Официальный сайт арены
Олимпийский стадион в Стамбуле. Фото Официальный сайт арены
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Олимпийский стадион Ататюрка в Стамбуле примет финал Лиги чемпионов в 2023 году, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, такое решение будет принято после того, как финал 2021 года перенесут из Стамбула в Порту из-за сложной ситуации с коронавирусом в Турции. Изначально финал Лиги чемпионов-2023 должен был пройти в Мюнхене.

Отметим, финальный матч ЛЧ в 2022 году примет Санкт-Петербург.

В финале Лиги чемпионов-2020/21 встретятся «Манчестер Сити» и «Челси». Матч пройдет 29 мая и начнется в 22:00 мск.

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