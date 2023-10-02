Тен Хаг рассказал, что думает о «Галатасарае» перед матчем Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о «Галатасарае» перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы знаем об их качестве. У них есть не только Заха и Икарди, но также Мертенс и Зиеш, но дело в команде. Мы должны будем отбивать атаки этих игроков и показать свой лучший футбол, чтобы добиться необходимого результата», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.

Ранее тренер рассказал об участии в матче Лиги чемпионов Антони и состоянии травмированного Лиссандро Мартинеса.