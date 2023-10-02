Тен Хаг прокомментировал возможное участие Антони в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» рассказал об участии форварда Антони.

«Вчера Антони впервые участвовал в командной тренировке. У нас будет заключительное занятие, а затем мы решим. Но он, вероятно, может вернуться», — сказал тен Хан на пресс-конференции.

Встреча «МЮ» и «Галатасарая» состоится завтра, 3 октября. Начало — в 22.00.

Ранее бывшая девушка футболиста обвинила 23-летнего бразильца в применении насилия. Из-за этого Антони был отстранен от тренировок с командой.