Варан: «У «Манчестер Юнайтед» достаточно класса, чтобы выиграть Лигу чемпионов»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан уверен, что команда обладает достаточным классом для победы в Лиге чемпионов.

«У «Манчестер Юнайтед» достаточно класса для победы в Лиге чемпионов. Это непростой турнир и нужно учитывать каждую деталь, но у нас достаточно качественный состав с хорошим менталитетом», — цитирует Варана Manchester Evening News.

Завтра, 3 октября, «МЮ» сыграет с «Галатасараем» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 мск.