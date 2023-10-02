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Сегодня, 22:00

«МЮ» — «Галатасарай»: время начала и прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Канал «Матч Футбол 2» покажет в прямом эфире 3 октября игру ЛЧ «МЮ» — «Галатасарай»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Каземиро.
Каземиро.
Фото Reuters

3 октября, во вторник, «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Галатасараем» в матче группы А Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в городе Манчестер, начало — в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния ЛЧ будут доступны в матч-центре «СЭ». Смотреть видеотрансляцию игры «МЮ» — «Галатасарай» можно будет на канале «Матч Футбол 2». Начало — в 21.45.

Команда тренера Эрика тен Хага занимает четвертое место в турнирной таблице своей группы с 0 баллов. Турецкий клуб располагается на третьей строчке с одним очком.

Узнать расписание и трансляции матчей 3 и 4 октября в Лиге чемпионов можно по ссылке на сайте «СЭ».

Лига чемпионов: расписание матчей группового турнира

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Галатасарай
ФК Манчестер Юнайтед
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