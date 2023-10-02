Тен Хаг подтвердил, что Мартинесу предстоит перенести операцию

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» рассказал, что защитник Лисандро Мартинес перенесет вторую операцию в связи с травмой стопы.

«Я могу подтвердить, что Мартинесу придется перенести операцию», — сказал специалист на пресс-конференции.

29 сентября пресс-служба манкунианцев объявила, что 25-летний аргентинец выбыл на долгий срок из-за рецидива травмы стопы, которую он получил в апреле этого года. В текущем сезоне защитник провел 6 матчей за «МЮ», в которых отметился одной голевой передачей.

Встреча «МЮ» и «Галатасарая» состоится завтра, 3 октября. Начало — в 22.00 мск.