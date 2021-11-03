«Ювентус» мог забить больше". Аллегри прокомментировал победу над «Зенитом»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита» (4:2) отметил, что его команда могла забить больше.
«На первых минутах мы хорошо играли, было приятно смотреть на игру. Мы действовали интенсивно, не потеряли концентрацию, даже когда пропустили курьезный автогол. Мы могли забить больше. Должен сказать, что матч сложился для нас позитивно. Мы вышли в плей-офф за два матча до конца группового этапа. Но игру в последние 5 минут нужно улучшать — мы пропустили три контратаки, и было понятно, что нам могут забить. Это и произошло, хотя мы могли завершить матч со счетом 5:1. Над этим нужно поработать», — сказал Аллегри.
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