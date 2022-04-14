Стоунз поделился эмоциями после выхода «Манчестер Сити» в полуфинал Лиги чемпионов

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз прокомментировал выход клуба в полуфинал Лиги чемпионов.

Вчера, 13 апреля, «горожане» сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:0)

«Мы невероятно сильно отыграли против опытной команды, которая глубоко обороняется. Горд за парней, рад пройти дальше. Невероятный вечер. Мы понимали, что будет нелегко. Я здесь впервые, так что поговорил с ребятами, которым раньше уже доводилось здесь играть», — цитирует Стоунза пресс-служба УЕФА.