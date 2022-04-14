Стоунс признан лучшим игроком матча «Атлетико» — «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:0). Встреча прошла в Мадриде.

«Он всегда был начеку, чтобы предотвратить прямую угрозу со стороны «Атлетико», и с огромной эффективностью защищал штрафную площадь. Он был жизненно важен для «Сити», чтобы сохранить ворота в неприкосновенности», — отметих технический наблюдатель УЕФА.

В первом матче «Манчестер Сити» выиграл с минимальным счетом, поэтому вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Следующим соперником команды Хосепа Гвардьолы будет «Реал», который прошел «Челси».