Фердинанд похвалил «Атлетико» за игру в ответном матче с «Манчестер Сити»

Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд после ничьей «Атлетико» с «Манчестер Сити» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов похвалил мадридскую команду.

«Игроки «Атлетико» молодцы. Они заставили «Манчестер Сити» играть так, как мы не видели уже долгое время, и вывели их из их ритма и темпа», — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.

В первом матче «Манчестер Сити» выиграл с минимальным счетом, поэтому вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Следующим соперником команды Хосепа Гвардьолы будет «Реал», который прошел «Челси».