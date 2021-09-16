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Отец защитника «Манчестер Сити» Аке умер через несколько минут после дебютного гола сына в ЛЧ

19:08
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Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке сообщил в Instagram о смерти своего отца. Это произошло во время матча Лиги чемпионов против «Лейпцига» (6:3), в котором Аке забил свой дебютный гол в ЛЧ.

«Последние несколько недель были самыми сложными в моей жизни, — признался нидерландский футболист. — Мой отец был очень болен, и не было возможности излечить его. К счастью, меня очень поддержали моя невеста, моя семья и друзья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nathan Ake` (@nathanake)

 

Вчера после непростого времени я забил свой первый гол в Лиге чемпионов, и всего через несколько минут он мирно скончался, когда рядом с ним были мама и брат. Может быть, так и должно было случиться. Он всегда гордился мною и был счастлив, когда смотрел, как я играю. Я знаю, что ты всегда со мной. Ты всегда будешь в моем сердце. Этот гол был для тебя, папа».

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Евгений Петров все материалы автора

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