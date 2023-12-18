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Сегодня, 18:58

Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

В понедельник, 18 декабря в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка плей-офф турнира. После нее были известны дни, в которые пройдут первые и ответные матчи 1/8 финала, но еще не было определено, когда именно будут играть те или иные команды.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые места в своих группах в Лиге чемпионов, проведут первые матчи 1/8 финала на выезде, а ответные игры — на своем поле.

Расписание 1/8 финала Лиги чемпионов:

Первые матчи

13 февраля, вторник: «Копенгаген» — «Манчестер Сити», «Лейпциг» — «Реал»

14 февраля, среда: «ПСЖ» — «Реал Сосьедад», «Лацио» — «Бавария»

20 февраля, вторник: «Интер» — «Атлетико», ПСВ — «Боруссия» Дортмунд

21 февраля, среда: «Порту» — «Арсенал», «Наполи» — «Барселона»

Ответные матчи

5 марта, вторник: «Реал Сосьедад» — «ПСЖ», «Бавария» — «Лацио»

6 марта, среда: «Манчестер Сити» — «Копенгаген», «Реал» — «Лейпциг»

12 марта, вторник: «Арсенал» — «Порту», «Барселона» — «Наполи»

13 марта: «Атлетико» — «Интер», «Боруссия» Дортмунд — ПСВ

15 марта состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов-2023/24.

Финал Лиги чемпионов в этом сезоне состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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