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Жребий Лиги чемпионов не пожалел Захаряна: «Сосьедад» попал на «ПСЖ». Хвича — на «Барселону»

Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов-2023/24
Гоша Чернов
Корреспондент
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Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов-2023/24.
Фото Reuters
На этот раз 1/8 финала — без пар с громкими вывесками.

В этом сезоне мы прощаемся с привычным форматом Лиги чемпионов. Групповой этап уже проводили в последний путь, а теперь сказали спасибо традиционной предновогодней жеребьевке 1/8 финала. Но не пугайтесь — при новой формуле никто не собирается отказываться от матчей на вылет, просто изменятся сроки и добавится новый раунд. Со следующего сезона групповой этап будет заканчиваться в конце января, а в плей-офф добавятся стыковые игры — фактически 1/16 финала. Не утверждаю, что будет хуже, но лучше на всякий случай напоследок насладиться моментом.

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Порадуемся и тому, что на этот раз в плей-офф российскому болельщику есть за кого поболеть. Даже в те времена, когда наш футбол еще не находился в опале у УЕФА, далеко не всегда в 1/8 финала попадал хотя бы один российский игрок. Поэтому за исходом жеребьевки для «Реал Сосьедад», где играет Арсен Захарян, мы следили особенно.

Баски отлично провели групповой этап: заняли первое место в сложном квартете, хотя находились в четвертой корзине. Им бы за это дать поблажку — свести с «Копенгагеном» или ПСВ. Но нет, «Сосьедаду» достался худший из вариантов — «Пари Сен-Жермен».

С одной стороны, для испанской команды это кошмар, ведь французский гранд — единственный из потенциальных соперников, в противостоянии с которым «Сосьедад» считается однозначным аутсайдером. С другой стороны, «ПСЖ» не так уж мощен и часто вылетает на ранних стадиях плей-офф. А Захарян получит феноменальный опыт встречи с автором хет-трика в финале чемпионата мира — Кильяном Мбаппе и его именитой свитой. Но констатируем, что парижане «отскочили»: их встреча с любым другим возможным соперником автоматически стала бы главным хитом стадии.

Другой экс-звезде РПЛ повезло чуть больше, чем Захаряну: Хвича Кварацхелия встретится с «Барселоной», которая в этом сезоне хромает на обе ноги. Правда, и «Наполи» не выглядит столь устрашающе, как год назад, зато вывеска классная — матч уже успели окрестить «дерби Диего Марадоны», ведь великий аргентинец выступал за оба клуба.

При общем взгляде на итоги жеребьевки кажется, что именно встреча «Наполи» с «Барсой» наиболее привлекательна по звучности имен. Пожалуй, поспорить с ней может только противостояние «Интера» и «Атлетико», которых тоже связывает имя маститого аргентинца по имени Диего — Симеоне.

На бумаге кажется, что сильно подфартило действующему победителю Лиги чемпионов «Манчестер Сити», ведь многие хотели встретиться с «Копенгагеном». Вернувшийся в европейскую элиту «Арсенал» не должен испытать проблем в битве с «Порту», «Бавария» — с «Лацио». Но, конечно, сенсаций исключать нельзя — редкий раунд плей-офф обходится без них. Не стоит недооценивать кусачий ПСВ в матчах с «Боруссией», а также набирающий ход «Лейпциг», которому выпал страдающий от травм лидеров «Реал».

Можно ли назвать этот жребий скучным? Конечно. Громких вывесок нет, хотя в последние годы 1/8 финала одну-две дарила зрителям исправно. Но разве это плохо? У грандов больше шансов пройти в следующий раунд, а это означает, что дальше нас ждет сплошной карнавал топ-футбола! Будем надеяться, что и Захарян с Хвичей станут его частью.

Факундо Пельистри и&nbsp;Бруну Фернандеш. Англия потеряла два клуба, испанцы отправили в 1/8 финала четвертых
Арсен Захарян
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
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