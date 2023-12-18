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Сегодня, 21:37

Балахнин назвал самую интересную пару 1/8 финала Лиги чемпионов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением об итогах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Что касается пары «Наполи» — «Барселона», то и итальянцы, и испанцы, судя по последним результатам, уже не те. Поэтому между ними будет равная интересная борьба.
А наиболее симпатично мне противостояние «Реала» и «РБ Лейпциг». Интересно посмотреть на немцев, которые готовы преподнести сюрприз. Хотя мы прекрасно знаем, как выступают испанцы в Лиге чемпионов. Это как будто другой «Реал» всегда. Хотя мадридцы и в национальном чемпионате неплохо выглядят. Но когда они попадают в Лигу чемпионов, то уже много лет преображаются и становятся какой-то суперкомандой», — приводит Vprognoze слова Балахнина.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля, ответные игры состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.

Килиан Мбаппе, Арсен Захарян и&nbsp;Хвича Кварацхелия. Жребий Лиги чемпионов не пожалел Захаряна: «Сосьедад» попал на «ПСЖ». Хвича — на «Барселону»

Источник: Vprognoze.ru
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