«Спасибо за евросезон!» Реакция комментатора «Матч ТВ» на поражение «Зенита» в Лиге чемпионов
22:38
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин иронично отреагировал на поражение «Зенита» в матче группового турнира Лиги чемпионов от «Брюгге» (1:2).
На своей странице в Instagram он выложил баннер «Спасибо за евросезон» с хэштегом «ЗенитБрюгге».
Это баннер, который болельщики «Динамо» вывесили после поражения бело-голубых от тбилисского «Локомотива» во 2-м отборочном раунде Лиги Европы (1:2).
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур
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