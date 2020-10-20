«Спасибо за евросезон!» Реакция комментатора «Матч ТВ» на поражение «Зенита» в Лиге чемпионов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин иронично отреагировал на поражение «Зенита» в матче группового турнира Лиги чемпионов от «Брюгге» (1:2).

На своей странице в Instagram он выложил баннер «Спасибо за евросезон» с хэштегом «ЗенитБрюгге».

Это баннер, который болельщики «Динамо» вывесили после поражения бело-голубых от тбилисского «Локомотива» во 2-м отборочном раунде Лиги Европы (1:2).