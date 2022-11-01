Спаллетти сравнил Кварацхелию и Салаха: «Они принимают мяч на скорости 2000 км/ч и обходят соперника»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сравнил Хвичу Кварацхелию и Мохамеда Салаха перед матчем против «Ливерпуля» в ЛЧ

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сравнил Хвичу Кварацхелию и Мохамеда Салаха перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

«Это два футболиста, которым удается блестяще играть, но по-разному. Вы можете отдать им пас и это превратится в опасный момент для команды. Им легко обходить соперников и принимать мяч на скорости 2000 км/ч и делать после этого разворот.

Они оба убеждены в своем потенциале и в том, что они всегда готовы помочь команде. Такие игроки могут сделать разницу», — сказал Спаллетти на пресс-конференции.

Матч «Наполи» и «Ливерпуля» состоится 1 ноября.