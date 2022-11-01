Вальбуэна: «Думаю, что «Тоттенхэм» — нестабильная команда, «Марсель» может победить»

Полузащитник «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Марселем» и «Тоттенхэмом».

«Марселю» нужно подойти к этой игре без какого-либо давления и с позитивным настроем. Они играют дома, поэтому с ними будет 12-й игрок. Я думаю, что «Тоттенхэм» — нестабильная команда, их можно обыграть. У «Марселя» есть характер, игроки способны показать отличную игру, расшевелить обстановку и играть без давления. С самого начала сезона у «Марселя» нет причин завидовать «Тоттенхэму». В любом случае, я в это верю", — приводит слова Вальбуэна RMC Sport.

38-летний француз был игроком «Марселя» с 2006 по 2014 год. Всего Вальбуэна провел за провансальцев 330 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 58 результативных передач.

Матч «Марсель» — «Тоттенхэм» пройдет сегодня, 1 ноября. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.