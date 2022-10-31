Буффон: «ПСЖ» был одним из самых прекрасных событий в моей жизни"

Буффон рассказал о роли «ПСЖ» и «Ювентуса» в его жизни

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал о роли «ПСЖ» и «Ювентуса» в его жизни.

«Я провел в «Юве» почти всю жизнь, поэтому неизбежна моя тесная связь с клубом. Но у меня также есть особые воспоминания о Париже, моих одноклубниках и болельщиках. Это был один из самых прекрасных событий в моей жизни, как футболиста, так и человека», — цитирует Буффона AFP.

Команды сыграют между собой 2 ноября в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов.