Буффон: «ПСЖ» был одним из самых прекрасных событий в моей жизни"
Буффон рассказал о роли «ПСЖ» и «Ювентуса» в его жизни
Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал о роли «ПСЖ» и «Ювентуса» в его жизни.
«Я провел в «Юве» почти всю жизнь, поэтому неизбежна моя тесная связь с клубом. Но у меня также есть особые воспоминания о Париже, моих одноклубниках и болельщиках. Это был один из самых прекрасных событий в моей жизни, как футболиста, так и человека», — цитирует Буффона AFP.
Команды сыграют между собой 2 ноября в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов.
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