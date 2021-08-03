Соболев — о предстоящем матче с «Бенфикой»: «Нужно проходить дальше, чтобы услышать гимн Лиги чемпионов»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился ощущениями накануне матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов красно-белых против португальской «Бенфики».

— Душа ликует! Сыграть в Лиге чемпионов — это была мечат детства. Очень рад, что завтра предоставится такая возможность, постараюсь показать свою лучшую игру. Насколько я знаю, на этой стадии нет гимна Лиги чемпионов, а услышать его на поле — это моя мечта. Так что мы обязаны проходить в следующую стадию, — сказал соболев на предматчевой пресс-конференции.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа. Начало — в 20.00 (мск).