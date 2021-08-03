Витория рассказал о состоянии Понсе после возвращения в «Спартак» с Олимпиады

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал о состоянии аргентинского форварда красно-белых Эсекеля Понсе, который присоединился к команде после выступления на Играх в Токио.

— Завтра он будет в заявке, — сказал Витория на пресс-конференции накануне матча «Спартак» — «Бенфика». — Конечно, какую-то работу ему еще нужно проделать, чтобы выйти на 100-процентный уровень. Выйдет ли он на поле завтра — я не знаю, но в заявке он будет.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа. Начало — в 20.00 (мск).