Витория рассказал о состоянии Понсе после возвращения в «Спартак» с Олимпиады
16:47
Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал о состоянии аргентинского форварда красно-белых Эсекеля Понсе, который присоединился к команде после выступления на Играх в Токио.
— Завтра он будет в заявке, — сказал Витория на пресс-конференции накануне матча «Спартак» — «Бенфика». — Конечно, какую-то работу ему еще нужно проделать, чтобы выйти на 100-процентный уровень. Выйдет ли он на поле завтра — я не знаю, но в заявке он будет.
Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа. Начало — в 20.00 (мск).
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